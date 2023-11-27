Японці представили незвичайний електрокар для перевезень із сонячними панелями (фото)

HW Electro Puzzle має компактні габарити та призначений для перевезень містом. Новинка отримала сонячні панелі на даху та великий багажник.

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Японська компанія HW Electro представила електричний фургон Puzzle. Новинка отримала мінімалістичний дизайн і сонячні панелі на даху. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Спереду HW Electro Puzzle встановлена роздільна оптика з круглими денними ходовими вогнями. Під ними розташовані компактні фари.

Спереду розміщена роздільна оптика Фото: HW Electro

На даху фургона розмістили сонячні панелі. Вони дають змогу заряджати акумуляторну батарею під час руху або зупинок.

Ззаду встановлено компактні круглі ліхтарі. Задні бічні двері відчиняються проти сторони руху.

Ззаду встановлено компактні ліхтарі Фото: HW Electro

До списку оснащення входять модуль Wi-Fi, аптечка, лом, аварійні інструменти та розетки змінного струму. Усередині встановлено лише два сидіння, щоб забезпечити якомога більше вантажного простору.

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Поки що невідомо жодних подробиць про силову установку та акумуляторну батарею фургона. У 2025 році новинка надійде в продаж у США, ставши однією з найкомпактніших комерційних моделей на електротязі.

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