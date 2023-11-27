В Украине появился самый быстрый в мире кроссовер за 11 миллионов (фото)

Кроссовер Aston Martin DBX707 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 310 км/ч. Салон авто отделан дорогой кожей и карбоном.

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В Украину приехал новый Aston Martin DBX707. Это один из самых мощных кроссоверов в мире. Его сфотографировали в автосалоне и опубликовали снимки на странице t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Цифровое обозначение в названии указывает на увеличенную до 707 л. с. мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. Пиковый крутящий момент увеличен до 900 Н∙м. До появления Ferrari Purosangue это был самый мощный бензиновый кроссовер в мире.

С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. У Purosangue такие же характеристики и эти две модели являются самыми быстрыми кроссоверами в мире на данный момент. Кроме того, у DBX707 перенастроена пневмоподвеска и установлены карбоново-керамические тормоза.

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Отличить кроссовер Aston Martin DBX707 можно по увеличенной решетке радиатора, карбоновому обвесу и четырем выхлопным трубам. Стандартными являются 22-дюймовые диски.

Салон отделали кожей, карбоном и алькантарой. Кроссовер получил спортивные передние кресла. Цена Aston Martin DBX707 в Украине составляет 11,25 млн гривен.

К слову, недавно в Киеве появились коллекционные суперкары Aston Martin в новом состоянии и практически без пробега.

Также Фокус сообщал, что компания Дэвида Бэкхема вернула в производство старинный Aston Martin.