В Україні з'явився найшвидший у світі кросовер за 11 мільйонів (фото)

Кросовер Aston Martin DBX707 здатний розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 310 км/год. Салон авто оздоблений дорогою шкірою і карбоном.

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В Україну приїхав новий Aston Martin DBX707. Це один із найпотужніших кросоверів у світі. Його сфотографували в автосалоні та опублікували знімки на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 707 к. с. потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо. Піковий крутний момент збільшено до 900 Н∙м. До появи Ferrari Purosangue це був найпотужніший бензиновий кросовер у світі.

З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 310 км/год. У Purosangue такі самі характеристики і ці дві моделі є найшвидшими кросоверами у світі на даний момент. Крім того, у DBX707 переналаштована пневмопідвіска і встановлені карбоново-керамічні гальма.

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Відрізнити кросовер Aston Martin DBX707 можна за збільшеною решіткою радіатора, карбоновим обвісом і чотирма вихлопними трубами. Стандартними є 22-дюймові диски.

Салон оздобили шкірою, карбоном і алькантарою. Кросовер отримав спортивні передні крісла. Ціна Aston Martin DBX707 в Україні становить 11,25 млн гривень.

До речі, нещодавно в Києві з'явилися колекційні суперкари Aston Martin у новому стані і практично без пробігу.

Також Фокус повідомляв, що компанія Девіда Бекхема повернула у виробництво старовинний Aston Martin.