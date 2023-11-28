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Авто

Автомобили Ford получат инновационные 3D-принтеры в своих багажниках (фото)

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Фото: CarBuzz | 3D-принтер могут предложить как дополнительный аксессуар для авто

3D-принтер будет работать в паре с роботизированной рукой. Устройство можно будет использовать на строительных площадках, для ремонта дорог или для других задач.

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Ford подал заявку на новый патент очередной необычной технологии. В этот раз автопроизводитель планирует оснастить пикапы 3D-принтерами. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам обнаружена заявка на регистрацию технологии 3D-принтеров для автомобилей. Их могут предложить как дополнительные аксессуары для пикапов Ford.

Это устройство будет работать в паре с роботизированной рукой. Благодаря этому 3D-принтеры можно будет использовать на строительных площадках для создания необходимых компонентов.

3D-принтер Ford Fullscreen
3D-принтер будет работать в паре с роботизированной рукой
Фото: DPMA

В патенте предусмотрена работа через Bluetooth или Wi-Fi. Пользователь может управлять 3D-принтером с помощью своего смартфона.

3D-принтер Ford Fullscreen
Эта технология может применяться для различных задач
Фото: DPMA

Также в патенте упоминается применение искусственного интеллекта. Он будет использовать встроенные камеры и датчики для анализа окружения.

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Такая технология может применяться для уборки улиц или ремонта дорог. Напечатанные на 3D-принтере компоненты помогут быстро выполнить всю необходимую работу.

Ранее Фокус рассказал, что в Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин.