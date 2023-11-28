В Китае обнаружен заброшенный склад с нетронутыми Volkswagen 2012 года (фото)

На складе хранятся пять Volkswagen Santana 2012 года выпуска. Седаны имеют заводское состояние, а их пробеги близки к нулю.

Related video

В Китае обнаружили заброшенный склад с несколькими нетронутыми автомобилями. Там хранятся седаны Volkswagen Santana 2012 года выпуска. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Volkswagen Santana первого поколения выпускался в Китае с 1983 до 2013 года. Несмотря на устаревшую конструкцию, седан имел большой спрос в КНР благодаря низкой стоимости.

На складе хранятся пять седанов, все из которых были выпущены в 2012 году и окрашены в белый цвет. Они имеют заводское состояние и никогда не эксплуатировались на дорогах.

Все автомобили выпущены в 2012 году Фото: facebook.com/Han Chung Classics

Пробеги этих авто близки к нулю. На сиденьях даже остались защитные чехлы.

Также все седаны имеют базовую комплектацию без электрических стеклоподъемников и кондиционера. Их интерьеры выполнены в темных цветах.

Volkswagen Santana оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-сутпенчатой механической коробкой передач.

Важно

Забытые раритеты: во Франции нашли заброшенный автосалон Saab с десятками авто (видео)

Volkswagen Santana выпускалась в Китае до 2022 года. Седан пережил смену четырех поколений, а последняя модель основана на Skoda Rapid.

Ранее Фокус сообщал, что в Бельгии возле города Мальмеди находится заброшенный автосалон Volvo.