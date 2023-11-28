У Китаї виявлено покинутий склад із Volkswagen 2012 року без пробігу (фото)

На складі зберігаються п'ять Volkswagen Santana 2012 року випуску. Седани мають заводський стан, а їхні пробіги близькі до нуля.

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У Китаї виявили покинутий склад із кількома автомобілями без пробігу. Там зберігаються седани Volkswagen Santana 2012 року випуску. Про це розповіли на сайті Motor1.

Volkswagen Santana першого покоління випускався в Китаї з 1983 до 2013 року. Попри застарілу конструкцію, седан мав великий попит у КНР завдяки низькій вартості.

На складі зберігаються п'ять седанів, усі з яких були випущені у 2012 році та пофарбовані в білий колір. Вони мають заводський стан і ніколи не експлуатувалися на дорогах.

Усі автомобілі випущені у 2012 році Фото: facebook.com/Han Chung Classics

Пробіги цих авто близькі до нуля. На сидіннях навіть залишилися захисні чохли.

Також усі седани мають базову комплектацію без електричних склопідйомників і кондиціонера. Їхні інтер'єри виконані в темних кольорах.

Volkswagen Santana оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном потужністю 90 к.с. і 145 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

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Volkswagen Santana випускалася в Китаї до 2022 року. Седан пережив зміну чотирьох поколінь, а остання модель заснована на Skoda Rapid.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бельгії біля міста Мальмеді знаходиться покинутий автосалон Volvo.