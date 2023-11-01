Розкрито таємницю покинутого автосалона з Ford 80-х років без пробігу (відео)

У середині 1960-х років це був основний автосалон Ford в Інгольштадті. У цьому дилерському центрі зберігалася велика кількість незайманих авто і запчастин до них.

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У жовтні в німецькому місті Інгольштадт знайшли занедбаний автосалон Ford, в якому є кілька автомобілів 80-х років без пробігу. Стали відомі нові подробиці про цю унікальну будівлю. Відео опублікували на YouTube-каналі Auto Retro.

Дилерський центр Auto Stock був заснований у середині 1960-х років Йозефом Штоком. Це був основний автосалон Ford в Інгольштадті.

Auto Stock було важко витримувати конкуренцію в місті через популярність автомобілів Audi. Також компанія Ford відмовилася приймати назад непродані автомобілі. Лише через кілька років в автосалоні залишилися десятки незайманих авто.

У середині 1980-х років Ford припинив співпрацювати з Auto Stock, після чого компанія стала незалежним дилером. У 1994 році Йозеф Шток помер і в нього залишилося понад 300 автомобілів Ford. Більш ніж половина з них були абсолютно новими.

Так виглядав автосалон у 1990-х роках Фото: Скриншот

Вдова і син Йозефа Штока вирішили закрити бізнес і продати активи, що залишилися. Вони змогли швидко продати більшу частину автомобілів. Наприклад, Ford Granada без пробігу був проданий приблизно за 10 000 німецьких марок (9 350 доларів).

Також в автосалоні був повний склад запчастин, включно з кузовними панелями для моделей Ford 60-х і 70-х років. Вдова Йозефа Штока залишила сім нових автомобілів для своїх онуків: три Sierra, Escort, Orion і дві Fiesta.

Перший час в автосалон пускали відвідувачів, але деякі з них крали запчастини. Тому вдові Йозефа Штока довелося закрити дилерський центр.

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Наразі всередині зберігається шість автомобілів Ford. Усі вони мають чудовий стан і не мають пробігу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бельгії поблизу міста Мальмеді знаходиться покинутий автосалон Volvo.