Хэтчбек Peugeot 208 получил спортивную версию в ретро-стиле (фото)

Peugeot 208 Rallye вдохновлен культовым хэтчбеком 205 Turbo 16 1980-х годов. Новинка оснащена 100-сильным двигателем, который работает в паре с механической КПП.

Related video

В Швейцарии представили особую версию хэтчбека Peugeot 208. Модификация Rallye посвящена 40-летию модели 205 Turbo 16 и будет выпущена ограниченным тиражом. Об этом рассказали на сайте Top Gear.

Peugeot 208 Rallye окрашен в белый цвет и дополнен декоративными полосами красного, синего, желтого и голубого цветов. Внешний вид дополняют новые 16-дюймовые стальные диски белого цвета в ретро-стиле.

Peugeot 208 Rallye получил новые 16-дюймовые стальные диски Фото: Peugeot

Сзади установлен компактный спойлер черного цвета. Помимо этого за задними боковыми дверями появился логотип 208 Rallye.

Сзади появился компактный спойлер Фото: Peugeot

В интерьере также произошло несколько изменений. Среди них декоративные вставки под карбон, а также новый рычаг переключения передач с красными акцентами. Сиденья выполнены из ткани.

В интерьере установлен новый рычаг КПП Фото: Peugeot

Peugeot 208 Rallye оснащен стандартным 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Важно

Стиль и передовые технологии: тест-драйв нового Peugeot 308

Стоимость новинки составляет 27 950 долларов. Пока неизвестно, сколько таких автомобилей будет выпущено.

Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер Peugeot 3008 третьего поколения вскоре выйдет на европейский рынок.

Также мы писали, что в Украине появился недорогой электромобиль Peugeot.