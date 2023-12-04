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Авто

Новый электромобиль Audi e-tron GT 2025 рассекретили задолго до премьеры (фото)

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Фото: Autocar | Обновленный Audi e-tron GT представят в конце 2024 года

Обновленный Audi e-tron GT получит множество улучшений в сравнении с текущей моделью. Заряженную версию RS оснастят 750-сильной установкой.

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Электромобиль Audi e-tron GT получит обновление для 2025 модельного года. Модель получит измененный дизайн и более мощную силовую установку. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Тестовый прототип обновленного Audi e-tron GT заметили во время испытаний на дорогах. Автомобиль покрыт камуфляжем, но ключевые изменения в дизайне можно разглядеть.

Обновленный электромобиль получит улучшенные фары с новой графикой. Также спереди появится более обтекаемый бампер.

Audi e-tron GT Fullscreen
Спереди появятся обновленные фары и бампер
Фото: Autocar

Сзади размещены обновленные фонари. Также на электрокар установят новый массивный диффузор.

Audi e-tron GT Fullscreen
Задний диффузор станет больше
Фото: Autocar

Помимо этого электромобиль получит улучшенную тормозную систему. Для ее охлаждения на бампере появятся более широкие воздухозаборники.

Топовый Audi RS E-tron GT оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около трех секунд.

Ожидается, что на электромобиль установят аккумуляторную батарею емкостью 93 кВт⋅час. Запас хода составит 801 км.

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Премьера новинки состоится в конце 2024 года. Вероятнее всего, в этом же году модель поступит в производство.

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