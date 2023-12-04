Новый электромобиль Audi e-tron GT 2025 рассекретили задолго до премьеры (фото)
Обновленный Audi e-tron GT получит множество улучшений в сравнении с текущей моделью. Заряженную версию RS оснастят 750-сильной установкой.
Электромобиль Audi e-tron GT получит обновление для 2025 модельного года. Модель получит измененный дизайн и более мощную силовую установку. Об этом сообщили на сайте Autocar.
Тестовый прототип обновленного Audi e-tron GT заметили во время испытаний на дорогах. Автомобиль покрыт камуфляжем, но ключевые изменения в дизайне можно разглядеть.
Обновленный электромобиль получит улучшенные фары с новой графикой. Также спереди появится более обтекаемый бампер.
Сзади размещены обновленные фонари. Также на электрокар установят новый массивный диффузор.
Помимо этого электромобиль получит улучшенную тормозную систему. Для ее охлаждения на бампере появятся более широкие воздухозаборники.
Топовый Audi RS E-tron GT оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около трех секунд.
Ожидается, что на электромобиль установят аккумуляторную батарею емкостью 93 кВт⋅час. Запас хода составит 801 км.Важно
Премьера новинки состоится в конце 2024 года. Вероятнее всего, в этом же году модель поступит в производство.
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