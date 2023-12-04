Новий електромобіль Audi e-tron GT 2025 розсекретили задовго до прем'єри (фото)

Оновлений Audi e-tron GT отримає безліч поліпшень порівняно з поточною моделлю. Заряджену версію RS оснастять 750-сильною установкою.

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Електромобіль Audi e-tron GT отримає оновлення для 2025 модельного року. Модель отримає змінений дизайн і потужнішу силову установку. Про це повідомили на сайті Autocar.

Тестовий прототип оновленого Audi e-tron GT помітили під час випробувань на дорогах. Автомобіль вкритий камуфляжем, але ключові зміни в дизайні можна розгледіти.

Оновлений електромобіль отримає поліпшені фари з новою графікою. Також спереду з'явиться більш обтічний бампер.

Спереду з'являться оновлені фари та бампер Фото: Autocar

Ззаду розміщені оновлені ліхтарі. Також на електрокар встановлять новий масивний дифузор.

Задній дифузор стане більшим Фото: Autocar

Крім цього електромобіль отримає поліпшену гальмівну систему. Для її охолодження на бампері з'являться ширші повітрозабірники.

Топовий Audi RS E-tron GT оснастять двома електромоторами сумарною потужністю 750 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько трьох секунд.

Очікується, що на електромобіль встановлять акумуляторну батарею місткістю 93 кВт⋅год. Запас ходу становитиме 801 км.

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Прем'єра новинки відбудеться наприкінці 2024 року. Найімовірніше, цього ж року модель надійде у виробництво.

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