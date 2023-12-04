Новий електромобіль Audi e-tron GT 2025 розсекретили задовго до прем'єри (фото)
Оновлений Audi e-tron GT отримає безліч поліпшень порівняно з поточною моделлю. Заряджену версію RS оснастять 750-сильною установкою.
Електромобіль Audi e-tron GT отримає оновлення для 2025 модельного року. Модель отримає змінений дизайн і потужнішу силову установку. Про це повідомили на сайті Autocar.
Тестовий прототип оновленого Audi e-tron GT помітили під час випробувань на дорогах. Автомобіль вкритий камуфляжем, але ключові зміни в дизайні можна розгледіти.
Оновлений електромобіль отримає поліпшені фари з новою графікою. Також спереду з'явиться більш обтічний бампер.
Ззаду розміщені оновлені ліхтарі. Також на електрокар встановлять новий масивний дифузор.
Крім цього електромобіль отримає поліпшену гальмівну систему. Для її охолодження на бампері з'являться ширші повітрозабірники.
Топовий Audi RS E-tron GT оснастять двома електромоторами сумарною потужністю 750 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько трьох секунд.
Очікується, що на електромобіль встановлять акумуляторну батарею місткістю 93 кВт⋅год. Запас ходу становитиме 801 км.Важливо
Прем'єра новинки відбудеться наприкінці 2024 року. Найімовірніше, цього ж року модель надійде у виробництво.
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