Названы автомобили, которые украинцы дарили чаще всего в 2023 году (фото)

В Украине в 2023 году зарегистрировали 2491 автомобиль-подарок. Самыми популярными в этом сегменте стали кроссоверы и седаны.

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В Украине за ноябрь 2023 года купили 5,4 тысячи новых легковых авто. Эксперты назвали самые популярные модели, которые украинцы дарили в этом году. Об этом рассказали в маркетплейсе AUTO.RIA.

Уже совсем скоро наступят новогодние праздники. Декабрь часто становится месяцем, когда украинцы дарят близким самые дорогие подарки, включая автомобили.

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За последние 10 месяцев в Украине зарегистрировали 2491 автомобиль-подарок. Чаще всего это были модели брендов Toyota и Volkswagen.

Чаще всего украинцы дарили кроссовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

ТОП-15 самых популярных автомобилей-подарков в Украине в 2023 году:

Toyota RAV4 — 76 авто. Volkswagen Passat — 68 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 54 авто. Daewoo Lanos — 54 авто. Toyota Camry — 45 авто. Volkswagen Touareg — 38 авто. Skoda Octavia — 37 авто. Hyundai Tucson — 36 авто. Volkswagen Golf — 35 авто. Toyota Land Cruiser — 34 авто. BMW X5 — 32 авто. Kia Sportage — 30 авто. Toyota Corolla — 27 авто. Mazda CX-5 — 27 авто. Chevrolet Aveo — 27 авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине в ноябре увеличились продажи подержанных авто.