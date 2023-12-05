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Авто

Названы автомобили, которые украинцы дарили чаще всего в 2023 году (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Land Cruiser Prado вошел в тройку самых популярных автомобилей-подарков

В Украине в 2023 году зарегистрировали 2491 автомобиль-подарок. Самыми популярными в этом сегменте стали кроссоверы и седаны.

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В Украине за ноябрь 2023 года купили 5,4 тысячи новых легковых авто. Эксперты назвали самые популярные модели, которые украинцы дарили в этом году. Об этом рассказали в маркетплейсе AUTO.RIA.

Уже совсем скоро наступят новогодние праздники. Декабрь часто становится месяцем, когда украинцы дарят близким самые дорогие подарки, включая автомобили.

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За последние 10 месяцев в Украине зарегистрировали 2491 автомобиль-подарок. Чаще всего это были модели брендов Toyota и Volkswagen.

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Чаще всего украинцы дарили кроссовер Toyota RAV4
Фото: Toyota

ТОП-15 самых популярных автомобилей-подарков в Украине в 2023 году:

  1. Toyota RAV4 — 76 авто.
  2. Volkswagen Passat — 68 авто.
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 54 авто.
  4. Daewoo Lanos — 54 авто.
  5. Toyota Camry — 45 авто.
  6. Volkswagen Touareg — 38 авто.
  7. Skoda Octavia — 37 авто.
  8. Hyundai Tucson — 36 авто.
  9. Volkswagen Golf — 35 авто.
  10. Toyota Land Cruiser — 34 авто.
  11. BMW X5 — 32 авто.
  12. Kia Sportage — 30 авто.
  13. Toyota Corolla — 27 авто.
  14. Mazda CX-5 — 27 авто.
  15. Chevrolet Aveo — 27 авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине в ноябре увеличились продажи подержанных авто.