Авто
Названы автомобили, которые украинцы дарили чаще всего в 2023 году (фото)
Владислав Григорьев
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В Украине в 2023 году зарегистрировали 2491 автомобиль-подарок. Самыми популярными в этом сегменте стали кроссоверы и седаны.
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В Украине за ноябрь 2023 года купили 5,4 тысячи новых легковых авто. Эксперты назвали самые популярные модели, которые украинцы дарили в этом году. Об этом рассказали в маркетплейсе AUTO.RIA.
Уже совсем скоро наступят новогодние праздники. Декабрь часто становится месяцем, когда украинцы дарят близким самые дорогие подарки, включая автомобили.Важно
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За последние 10 месяцев в Украине зарегистрировали 2491 автомобиль-подарок. Чаще всего это были модели брендов Toyota и Volkswagen.
ТОП-15 самых популярных автомобилей-подарков в Украине в 2023 году:
- Toyota RAV4 — 76 авто.
- Volkswagen Passat — 68 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 54 авто.
- Daewoo Lanos — 54 авто.
- Toyota Camry — 45 авто.
- Volkswagen Touareg — 38 авто.
- Skoda Octavia — 37 авто.
- Hyundai Tucson — 36 авто.
- Volkswagen Golf — 35 авто.
- Toyota Land Cruiser — 34 авто.
- BMW X5 — 32 авто.
- Kia Sportage — 30 авто.
- Toyota Corolla — 27 авто.
- Mazda CX-5 — 27 авто.
- Chevrolet Aveo — 27 авто.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине в ноябре увеличились продажи подержанных авто.