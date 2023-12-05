Автомобили с каким типом топлива покупают украинцы: самые популярные модели ноября
Самыми популярными в Украине остаются бензиновые автомобили. Также на рынке новых авто стали популярнее модели с дизельными двигателями.
В Украине за ноябрь 2023 года купили 5,4 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели по типу топлива. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на рынке новых моделей в Украине. За ноябрь они охватили 45% продаж.
Дизельные авто стали немного популярнее среди украинцев. Их рыночная доля увеличилась с 20% до 21% за прошлый месяц.
Гибридные модели охватили 18,5% продаж за ноябрь. За октябрь их доля составляла 19%.Важно
Доля электромобилей в Украине осталась на прежнем уровне — 15%. Модели с ГБО заняли менее 1% рынка новых автомобилей.
Самые популярные модели по типу топлива:
- бензиновые авто — Renault Duster;
- дизельные авто — Renault Duster;
- гибриды — Nissan Qashqai;
- электромобили — Volkswagen ID.4;
- авто с ГБО — Hyundai Tucson.
Среди бензиновых авто лидером стал кроссовер Renault Duster. В октябре самой популярной моделью в этом сегменте была Toyota RAV4. Остальные позиции остались без изменений.
Ранее Фокус писал, что в Украине в ноябре увеличились продажи подержанных авто.