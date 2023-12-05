Автомобілі з яким типом пального купують українці: найпопулярніші моделі листопада

Найпопулярнішими в Україні залишаються бензинові автомобілі. Також на ринку нових авто стали популярнішими моделі з дизельними двигунами.

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В Україні за листопад 2023 року купили 5,4 тисячі нових легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за типом палива. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Автомобілі з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими на ринку нових моделей в Україні. За листопад вони охопили 45% продажів.

Дизельні авто стали трохи популярнішими серед українців. Їхня ринкова частка збільшилася з 20% до 21% за минулий місяць.

Гібридні моделі охопили 18,5% продажів за листопад. За жовтень їхня частка становила 19%.

Важливо

В Україні купили рекордну кількість електромобілів: найпопулярніші моделі листопада

Частка електромобілів в Україні залишилася на колишньому рівні — 15%. Моделі з ГБО зайняли менше ніж 1% ринку нових автомобілів.

Найпопулярніші моделі за типом палива:

бензинові авто — Renault Duster;

дизельні авто — Renault Duster;

гібриди — Nissan Qashqai;

електромобілі — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Серед бензинових авто лідером став кросовер Renault Duster. У жовтні найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті була Toyota RAV4. Решта позицій залишилася без змін.

Раніше Фокус писав, що в Україні в листопаді збільшилися продажі старих авто.