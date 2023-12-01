В Україні збільшилися продажі вживаних авто: найпопулярніші моделі листопада

Українці стали купувати більше вживаних легкових автомобілів на внутрішньому ринку. До списку лідерів переважно увійшли європейські бренди та моделі.

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В Україні за жовтень купили 5,4 тисячі нових легкових автомобілів. Також за минулий місяць збільшилися продажі вживаних авто. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Експерти проаналізували статистику реєстрацій легкових автомобілів з пробігом і назвали найпопулярніші марки та моделі. Серед них переважають європейські авто.

Лідером серед автовиробників на вторинному ринку залишається Volkswagen. Українці купили 9,7 тисячі таких авто за листопад.

Друге місце за продажами посів ВАЗ (5,2 тисячі автомобілів). На третьому місці розташувався бренд Renault (4,5 тисячі авто).

Бренд Volkswagen очолив рейтинг продажів за листопад Фото: Volkswagen

Топ 20 найпопулярніших брендів вживаних авто на вторинному ринку:

Volkswagen — 9700 авто. ВАЗ/Lada — 5179 авто. Renault — 4549 авто. Skoda — 4332 авто. Audi — 3535 авто. BMW — 4003 авто. Mercedes-Benz — 3803 авто. Ford — 3670 авто. Toyota — 3960 авто. Opel — 3311 авто. Hyundai — 3285 авто. Nissan — 3137 авто. Chevrolet — 2356 авто. Daewoo — 2202 авто. Mitsubishi — 2107 авто. KIA — 2049 авто. Mazda — 1958 авто. ЗАЗ — 1896 авто. Peugeot — 1524 авто. Honda — 1393 авто.

Серед моделей найпопулярнішим на вторинному ринку залишається Volkswagen Passat. В Україні придбали 2,9 тисячі автомобілів цієї моделі за листопад.

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Друге місце посіла Skoda Octavia (2,4 тисячі авто). Трійку лідерів замикає Volkswagen Golf (2,3 тисячі автомобілів).

Volkswagen Passat став лідером продажів на вторинному ринку Фото: Volkswagen

Топ 20 найпопулярніших моделей вживаних авто на вторинному ринку:

Volkswagen Passat — 2854 авто. Skoda Octavia — 2421 авто. Volkswagen Golf — 2340 авто. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1915 авто. Renault Megane — 1384 авто. Ford Focus — 1152 авто. BMW 5 Series — 1137 авто. Skoda Fabia — 1130 авто. BMW 3 Series — 1104 авто. Opel Astra — 1095 авто. Audi A6 — 1093 авто. Chevrolet Aveo — 992 авто. Toyota Camry — 940 авто. Audi A4 — 905 авто. ВАЗ 2109x — 894 авто. Mercedes-Benz E-Class — 887 авто. ЗАЗ Sens — 836 авто. BMW X5 — 778 авто. Renault Scenic — 704 авто. Volkswagen Transporter — 651 авто.

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