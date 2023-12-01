Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Продажи новых автомобилей в Украине выросли на 74%: популярные марки и модели (фото)

продажи новых авто, продажи авто, авторынок Украины, самые популярные авто
Фото: Freepik | В ноябре авторынок Украины вырос на 74%

Продажи автомобилей в Украине растут, несмотря на войну. С начала 2023 года украинцы приобрели уже 55 тыс. новых легковых машин.

Related video

Авторынок Украины в 2023 году продолжает восстанавливаться и демонстрирует стремительный рост. За ноябрь в нашей стране купили 5,4 тыс. новых легковых автомобилей, что сразу на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В то же время, по сравнению с октябрем продажи новых авто в Украине упали на 6%. По данным "Укравтопрома", это может быть обусловлено блокадой украинско-польской границы и задержками с доставкой новых автомобилей.

продажи новых авто, продажи авто, авторынок Украины, самые популярные авто Fullscreen
Renault Duster остается самой популярной моделью на рынке
Фото: Renault

Лидером украинского авторынка остается Toyota – в ноябре продано 854 этих авто, что на 22% больше, чем годом ранее. Второе место занимает Skoda (517 авто, +90%), а третье – Volkswagen (476 шт., +266%).

Важно
В Украине появится компактный кроссовер Hyundai с расходом 4,5 л на 100 км (фото)
В Украине появится компактный кроссовер Hyundai с расходом 4,5 л на 100 км (фото)

Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2023 года:

  1. Toyota – 854 проданных авто.
  2. Skoda – 517.
  3. Volkswagen – 476.
  4. Renault – 383.
  5. Nissan – 309.
  6. BMW – 253.
  7. Mercedes-Benz – 222.
  8. Mazda – 189.
  9. Suzuki – 180.
  10. Citroen – 178.

Самый популярный автомобиль в Украине за ноябрь 2023 года – по-прежнему Renault Duster: кроссовер нашел 355 покупателей.

Всего за 11 месяцев 2023 года в Украине продали 55 тыс. новых легковых автомобилей, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал про самые доступные дизельные автомобили в Украине.

Также мы писали самое дорогое авто на украинском рынке.