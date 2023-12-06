Заброшенный спорткар Ford Mustang 60-х впервые помыли за 44 года (видео)
Умельцы обнаружили раритетный кабриолет Ford Mustang в заброшенном сарае. Автомобиль имеет не самое плохое состояние, но нуждается в ремонте.
В США в заброшенном сарае нашли культовый спорткар Ford Mustang 1966 года выпуска. Автомобиль впервые помыли за 44 года. Видео опубликовали на YouTube-канале Life’s Endeavors.
Этот Ford Mustang имеет неплохое состояние, учитывая то, что его давно не обслуживали. Тем не менее этот кабриолет нуждается в восстановлении.
Спорткар стоял в сарае с 1979 года, пока его не нашли умельцы. При этом кузов авто не пострадал от коррозии.
Автомобиль окрашен в редкий цвет Antique Bronze. Внешний вид дополняет хромированная отделка.
В интерьере спорткара есть множество проблем, большей из которых являются крысиные гнезда. Также влага повредила внутреннюю отделку.
Под капотом установлен 3,3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 120 л.с. и 258 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.Важно
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 9 секунд. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.
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