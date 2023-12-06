Китайцы представили платформу для электромобилей с запасом хода 1000 км (фото)

Новая платформа CIIC поддерживает быструю зарядку, которая позволяет увеличить запас хода на 300 км всего за 5 минут. Помимо этого предусмотрены и другие инновационные решения.

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Китайская компания CATL представила инновационную платформу для электромобилей — CIIC. Она позволит достичь запаса хода в 1000 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

CIIC имеет встроенные аккумуляторные батареи и электромоторы. При этом предусмотрены подвеска и другие компоненты, так что автопроизводителям не придется отдельно проектировать эти детали.

Платформа построена по соглашению с китайским производителем электромобилей Hozon Auto. Первую модель на новой архитектуре представят в третьем квартале 2024 года.

Платформа CIIC поддерживает большие аккумуляторные батареи Фото: CATL

Запас хода в 1000 км был подтвержден во время испытаний. При этом этот диапазон уменьшается на 30%, если температура упадет до -7 градусов Цельсия. Помимо этого поддерживается быстрая зарядка, которая позволяет пополнить запас батареи на 300 км всего за 5 минут.

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CIIC поддерживает различные типы кузова и компоновки. Поэтому платформу могут использовать как компактные, так и большие электромобили.

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