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Авто

Роскошная маршрутка: китайцы представили премиальный автобус в стиле Toyota (фото)

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Фото: Weibo | Hongqi Guoyue поступит в продажу уже в конце 2023 года

Hongqi Guoyue будет конкурировать с автобусом Toyota Coaster, но предлагает более роскошный интерьер. Новинка оснащена 303-сильным двигателем, а расход топлива составляет 15,9 литра на 100 км.

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Модельный ряд Hongqi пополнит премиальный пассажирский автобус Guoyue. Новинка получила стильный дизайн и роскошный интерьер. Об этом рассказали на сайте LaiTimes.

Этот автобус будет конкурировать с Toyota Coaster, который имеет большой спрос в Китае. В Hongqi решили выпустить похожую модель.

Спереди Hongqi Guoyue расположены раздельная оптика и массивная хромированная решетка радиатора. На бампере есть широкий воздухозаборник.

Сзади разместили большие вертикальные фонари. Сзади также присутствует хромированная отделка.

Hongqi Guoyue Fullscreen
Сзади установлены вертикальные фонари
Фото: Weibo

Габариты Hongqi Guoyue:

  • длина — 7295 мм;
  • ширина — 2090 мм;
  • высота — 2785 мм;
  • колесная база — 3990 мм.

Интерьер автобуса рассчитан на 17 или 23 посадочных места. При этом сиденья выполнены из кожи и имеют регулировку наклона спинки. Также в отделке присутствуют дерево и ткань.

Hongqi Guoyue Fullscreen
В интерьере присутствует отделка из кожи и дерева
Фото: Weibo
Hongqi Guoyue Fullscreen
Hongqi Guoyue может вместить до 22 пассажиров
Фото: Weibo

Hongqi Guoyue оснащен 3,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 303 л.с. Средний расход топлива составляет 15,9 л/100 км.

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