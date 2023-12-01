Розкішна маршрутка: китайці представили преміальний автобус у стилі Toyota (фото)

Hongqi Guoyue конкуруватиме з автобусом Toyota Coaster, але пропонує більш розкішний інтер'єр. Новинка оснащена 303-сильним двигуном, а витрата палива становить 15,9 літра на 100 км.

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Модельний ряд Hongqi поповнить преміальний пасажирський автобус Guoyue. Новинка отримала стильний дизайн і розкішний інтер'єр. Про це розповіли на сайті LaiTimes.

Цей автобус конкуруватиме з Toyota Coaster, який має великий попит у Китаї. У Hongqi вирішили випустити схожу модель.

Спереду Hongqi Guoyue розташовані роздільна оптика і масивна хромована решітка радіатора. На бампері є широкий повітрозабірник.

Ззаду розмістили великі вертикальні ліхтарі. Ззаду також присутнє хромоване оздоблення.

Ззаду встановлено вертикальні ліхтарі Фото: Weibo

Габарити Hongqi Guoyue:

довжина — 7295 мм;

ширина — 2090 мм;

висота — 2785 мм;

колісна база — 3990 мм.

Інтер'єр автобуса розрахований на 17 або 23 посадкових місця. При цьому сидіння виконані зі шкіри та мають регулювання нахилу спинки. Також в оздобленні присутні дерево і тканина.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі шкіри та дерева Фото: Weibo Hongqi Guoyue може вмістити до 22 пасажирів Фото: Weibo

Hongqi Guoyue оснащений 3,0-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 303 к.с. Середня витрата палива становить 15,9 л/100 км.

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Новинка вже скоро надійде в продаж у Китаї. Вартість моделі не розкривається.

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