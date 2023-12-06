В Китае поступил в продажу роскошный седан с запасом хода 1260 км (фото)

Voyah Passion PHEV предлагает большой запас хода в смешанном режиме и низкий расход топлива. Новинка доступна в Китае в двух комплектациях по цене от 35 820 долларов.

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Гибридный седан Voyah Passion PHEV поступил в продажу в Китае. Новинка предлагает богатое оснащение и огромный запас хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Voyah Passion расположены узкие фары, которые объединены светодиодной полосой. Также спереди расположена большая решетка радиатора.

Задние фонари объединены в один блок. Под ними находится массивный диффузор.

Сзади расположены узкие фонари Фото: autohome.com.cn

Габариты Voyah Passion PHEV:

длина — 5088 мм;

ширина — 1970 мм;

высота — 1515 мм;

колесная база — 3000 мм.

В интерьере Voyah Passion установлены три 12,3-дюймовых дисплея. Также предусмотрен 9-дюймовый сенсорный экран для управления климат-контролем и настройками сидений. В список оснащения входят панорамный люк на крыше, подставки для ног и беспроводная зарядка для смартфона.

В интерьере установлены четыре дисплея Фото: Voyah

Voyah Passion PHEV оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 530 л.с. и 810 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Седан получил аккумуляторную батарею емкостью 43 кВт⋅час, благодаря которой запас хода на электротяге составляет 262 км. В смешанном режиме автомобиль способен проехать 1260 км и в среднем расходует 5,4 литра топлива на 100 км.

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Voyah Passion PHEV предлагают в двух комплектациях. Начальная версия обойдется в 252 800 юаней (35 820 долларов), а за топовую модификацию придется заплатить 277 800 юаней (38 880 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили гибридный седан Qiyuan A06 с запасом хода 1160 км.