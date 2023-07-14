Китайцы представили стильный седан с запасом хода более 1000 км (фото)

Voyah Passion PHEV получит богатое оснащение и сможет проехать до 101 км исключительно на электротяге. Суммарная отдача силовой установки составит 531 л.с.

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В Китае представили гибридную версию седана Voyah Passion. Версия PHEV получила запас хода более 1000 км с полным баком и заряженным аккумулятором. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Voyah Passion получил стильный дизайн с большой решеткой радиатора и узкими фарами. Они соединены светодиодной полосой.

Задние фонари объединены в один блок. На крышке багажника размещен вертикальный стоп-сигнал.

Задние фонари объединены в один блок Фото: MIIT China

Габариты Voyah Passion PHEV:

длина — 5088 мм;

ширина — 1970 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 3000 мм.

Снаряженная масса Voyah Passion PHEV составляет 2160 кг, а полная масса — 2537 кг. На выбор доступны 19- или 20-дюймовые колесные диски.

Интерьер рассчитан на пять посадочных мест. Для пассажиров на заднем ряду предусмотрены подставки для ног, подогрев сидений, а также вентиляция и массаж.

Внутри предусмотрены пять посадочных мест Фото: Voyah

Voyah Passion PHEV оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 531 л.с. Седан может проехать до 101 км на электротяге и 1000 км с полным баком и заряженным аккумулятором.

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Voyah Passion PHEV дебютирует в Китае уже в конце 2023 года. Стоимость новинки не разглашается.

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