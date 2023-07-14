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Авто

Китайці представили стильний седан із запасом ходу понад 1000 км (фото)

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Фото: MIIT China | Voyah Passion PHEV дебютує в Китаї вже наприкінці 2023 року

Voyah Passion PHEV отримає багате оснащення та зможе проїхати до 101 км виключно на електротязі. Сумарна віддача силової установки становитиме 531 к.с.

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У Китаї представили гібридну версію седана Voyah Passion. Версія PHEV отримала запас ходу понад 1000 км з повним баком і зарядженим акумулятором. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Voyah Passion отримав стильний дизайн з великою решіткою радіатора та вузькими фарами. Вони з'єднані світлодіодною смугою.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. На кришці багажника розміщено вертикальний стоп-сигнал.

Voyah Passion PHEV Fullscreen
Задні ліхтарі об'єднані в один блок
Фото: MIIT China

Габарити Voyah Passion PHEV:

  • довжина — 5088 мм;
  • ширина — 1970 мм;
  • висота — 1505 мм;
  • колісна база — 3000 мм.

Споряджена маса Voyah Passion PHEV становить 2160 кг, а повна маса — 2537 кг. На вибір доступні 19- або 20-дюймові колісні диски.

Інтер'єр розрахований на п'ять посадкових місць. Для пасажирів на задньому ряду передбачені підставки для ніг, підігрів сидінь, а також вентиляція і масаж.

Voyah Passion інтер'єр Fullscreen
Усередині передбачено п'ять посадкових місць
Фото: Voyah

Voyah Passion PHEV оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 531 к.с. Седан може проїхати до 101 км на електротязі та 1000 км з повним баком і зарядженим акумулятором.

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Voyah Passion PHEV дебютує в Китаї вже наприкінці 2023 року. Вартість новинки не розголошується.

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