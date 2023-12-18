На украинский авторынок вышел новый бренд: предложат исключительно электромобили (фото)

Линейка Maxus в Украине на первых порах будет включать четыре электрических модели разных классов — минивэны, кроссовер и рамный пикап. Запас хода большинства из них превышает 400 км.

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В Украине появилась новая автомобильная марка Maxus. Все представленные в нашей стране модели бренда будут электрическими. Их подробности раскрыли на сайте Maxus.

Бренд Maxus принадлежит китайскому концерну SAIC, который также владеет британской маркой MG. Его модели уже продаются в Евросоюзе, Великобритании и Австралии.

Линейка Maxus в Украине поначалу будет состоять из четырех легковых моделей, а также коммерческих авто. Предложены кроссовер, минивэны и рамный пикап.

Maxus Euniq 5

Maxus Euniq 5 Фото: SAIC

Maxus Euniq 5 – 4,8-метровый шестиместный минивэн. Он оснащен 177-сильным мотором и батареей емкостью 70 кВт∙ч, а его запас хода достигает 437 км. В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Цена – от 1 499 227 гривен.

Maxus Euniq 6

Maxus Euniq 6 Фото: SAIC

Maxus Euniq 6 – пятиместный кроссовер длиной 4,7 м. Силовая установка у него такая же, как и у минивэна Euniq 5, но может проехать 452 км без подзарядки. Стоимость стартует с 1 352 143 гривен, а комплектация включает панорамную крышу, камеры кругового обзора и электропривод двери багажника.

Maxus Mifa 9

Maxus Mifa 9 Фото: SAIC

Электромобиль Maxus Mifa 9 – большой 5,27-метровый минивэн, доступный в версиях на 7 и 8 мест. Его кресла первого и второго рядов получили электропривод, вентиляцию и массаж. Китайский электрокар оснащен 245-сильным мотором и батареей на 90 кВт∙ч, а его запас хода составляет 440 км. Цена – 2 610 102 грн.

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Maxus T90 EV

Maxus T90 EV Фото: SAIC

Maxus T90 EV стал первым электропикапом на украинском рынке. Четырехдверная модель грузоподъемностью 1000 кг стоит от 1 834 100 гривен. Пикап получил электромотор на 180 л. с. и батарею емкостью 88,5 кВт∙ч, а его запас хода – 330 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли сверхмощный британский электрокроссовер с запасом хода 650 км.

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