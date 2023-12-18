На український авторинок вийшов новий бренд: запропонують виключно електромобілі (фото)

Лінійка Maxus в Україні на перших порах включатиме чотири електричні моделі різних класів — мінівени, кросовер і рамний пікап. Запас ходу більшості з них перевищує 400 км.

Related video

В Україні з'явилася нова автомобільна марка Maxus. Усі представлені в нашій країні моделі бренду будуть електричними. Їхні подробиці розкрили на сайті Maxus.

Бренд Maxus належить китайському концерну SAIC, який також володіє британською маркою MG. Його моделі вже продаються в Євросоюзі, Великій Британії та Австралії.

Лінійка Maxus в Україні спочатку складатиметься з чотирьох легкових моделей, а також комерційних авто. Запропоновано кросовер, мінівени і рамний пікап.

Maxus Euniq 5

Maxus Euniq 5 Фото: SAIC

Maxus Euniq 5 — 4,8-метровий шестимісний мінівен. Він оснащений 177-сильним мотором і батареєю ємністю 70 кВт∙год, а його запас ходу сягає 437 км. У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Ціна — від 1 499 227 гривень.

Maxus Euniq 6

Maxus Euniq 6 Фото: SAIC

Maxus Euniq 6 — п'ятимісний кросовер завдовжки 4,7 м. Силова установка у нього така ж, як і у мінівена Euniq 5, але може проїхати 452 км без підзарядки. Вартість стартує з 1 352 143 гривень, а комплектація охоплює панорамний дах, камери кругового огляду та електропривод дверей багажника.

Maxus Mifa 9

Maxus Mifa 9 Фото: SAIC

Електромобіль Maxus Mifa 9 — великий 5,27-метровий мінівен, доступний у версіях на 7 і 8 місць. Його крісла першого і другого рядів отримали електропривод, вентиляцію і масаж. Китайський електрокар оснащений 245-сильним мотором і батареєю на 90 кВт∙год, а його запас ходу становить 440 км. Ціна — 2 610 102 грн.

Важливо

Акцент на технології: тест-драйв нового кросовера MG One

Maxus T90 EV

Maxus T90 EV Фото: SAIC

Maxus T90 EV став першим електропікапом на українському ринку. Чотиридверна модель вантажопідйомністю 1000 кг коштує від 1 834 100 гривень. Пікап отримав електромотор на 180 к. с. і батарею ємністю 88,5 кВт∙год, а його запас ходу — 330 км.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну привезли надпотужний британський електрокросовер із запасом ходу 650 км.

Також ми писали, що в нашій країні з'являться найдоступніші електрокросовери Mercedes.