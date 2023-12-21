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Lexus представил компактный экономичный кроссовер на 200 сил (фото)

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Фото: Lexus | Дизайн Lexus UX не изменился

Кроссовер Lexus UX не изменился внешне, но стал современнее внутри. Гибридная версия модели стала мощнее и быстрее.

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Презентован новый Lexus UX 2024. Компактный городской кроссовер прошел очередное обновление. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского бренда.

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Гибридной версии увеличили мощность
Фото: Lexus

Кроссовер Lexus UX не изменился внешне – расширена только палитра цветов. Внутри предложили новые схемы отделки, а также установили современный виртуальный щиток приборов с увеличенной до 12,3 дюймов диагональю. Кроме того, доработан комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ и появилась технология контроля усталости водителя.

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Основные изменения претерпел гибрид Lexus UX. Он по-прежнему оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов, но суммарная отдача силовой установки выросла со 184 до 199 л. с.

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В салоне появилась новая виртуальная панель приборов
Фото: Lexus

Разгон до 100 км/ч теперь занимает 8,1 с в переднеприводной версии и 7,9 с – в полноприводной. К тому же, никелевую батарею заменили литий-ионной.

Также в линейке остается электромобиль Lexus UX 300e. Он оснащен 204-сильной установкой и батареей на 72,8 кВт∙ч, а его запас хода составляет 512 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился гибридный кроссовер Lexus с расходом 1,3 л на 100 км.

Также мы писали про электрокроссовер Lexus с запасом хода 600 км.