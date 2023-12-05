Lexus презентовал электрический кроссовер с запасом хода 600 км (фото)

Новый Lexus RZ 300e — начальный вариант электрокроссовера с одним мотором и увеличенным запасом хода. Он стал комфортнее, а его цена снижена.

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Электрокроссовер Lexus RZ 2024 получил новую "дальнобойную" модификацию 300e. Примечательно, что она является и самой доступной версией в линейке – в Японии стоит от 8,2 млн иен ($55 600). Позже модель появится в Европе и Америке. Ее подробности раскрыли на официальном сайте производителя.

Электрокроссовер оснащен 204-сильным мотором Фото: Lexus

Главное отличие Lexus RZ 300e – его силовая установка. В отличие от двухмоторной версии RZ 450e, она оснащена только одним 204-сильным мотором на передней оси. Это снизило энергопотребление и позволило при неизменной (емкостью 71,4 кВт∙ч) батарее проезжать большее расстояние на одном заряде – до 599 км против 450 км у RZ 450e.

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Динамические характеристики не раскрывают, но родственный электрокроссовер Toyota bZ4X с таким 204-сильным мотором способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 с и развить 160 км/ч.

Цена Lexus RZ 300e стартует с $55 600 Фото: Lexus

Кроме того, новый Lexus RZ 300e отличается настройками подвески – она стала мягче. Также отныне все версии модели получили обогрев батареи, что облегчает эксплуатацию электрокара зимой.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился недорогой электромобиль Toyota с запасом хода более 600 км.

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