Lexus презентував електричний кросовер із запасом ходу 600 км (фото)

Новий Lexus RZ 300e — початковий варіант електрокросовера з одним мотором і збільшеним запасом ходу. Він став комфортнішим, а його ціну знижено.

Related video

Електрокросовер Lexus RZ 2024 отримав нову "далекобійну" модифікацію 300e. Примітно, що вона є і найдоступнішою версією в лінійці — в Японії коштує від 8,2 млн ієн ($55 600). Пізніше модель з'явиться в Європі та Америці. Її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.

Електрокросовер оснащений 204-сильним мотором Фото: Lexus

Головна відмінність Lexus RZ 300e — його силова установка. На відміну від двомоторної версії RZ 450e, вона оснащена тільки одним 204-сильним мотором на передній осі. Це знизило енергоспоживання і дало змогу за незмінної (ємністю 71,4 кВт∙год) батареї проїжджати більшу відстань на одному заряді — до 599 км проти 450 км у RZ 450e.

Важливо

Майже Lexus: презентовано новий преміальний седан Toyota з незвичайним ГБО (фото)

Динамічні характеристики не розкривають, але споріднений електрокросовер Toyota bZ4X з таким 204-сильним мотором здатний розігнатися до 100 км/год за 8,4 с і розвинути 160 км/год.

Ціна Lexus RZ 300e стартує з $55 600 Фото: Lexus

Крім того, новий Lexus RZ 300e відрізняється налаштуваннями підвіски — вона стала м'якшою. Також відтепер усі версії моделі отримали обігрів батареї, що полегшує експлуатацію електрокара взимку.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився недорогий електромобіль Toyota із запасом ходу понад 600 км.

Також ми писали про новий електрокросовер Skoda Enyaq 2024.