На український ринок виходить новий електрокросовер Lexus: характеристики та ціни (фото)

Кросовер Lexus RZ 450e — електрична альтернатива моделі RX. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і проїхати до 450 км без підзарядки.

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В Україні незабаром з'явиться новий Lexus RZ. Кросовер стане першою електричною моделлю японської марки на нашому ринку. Подробиці новинки опубліковані на офіційному сайті Lexus в Україні.

Запас ходу електрокара становить 450 км Фото: Lexus

Електрокросовер Lexus RZ — "зелена" альтернатива моделі RX. Два кросовери можна порівняти за розмірами: RZ досягає 4805 мм завдовжки при колісній базі в 2850 мм.

Своїм дизайном новий Lexus RZ 2023 також нагадує бензинових побратимів. У нього характерний силует і розкосі діодні фари, а передня частина імітує фірмову решітку радіатора Lexus.

У салоні встановлено 14-дюймовий тачскрін Фото: Lexus

Салон Lexus RZ 2023 оздоблений штучною замшею. Електрокар отримав віртуальний щиток приладів, проекцію на лобове скло і великий 14-дюймовий тачскрін.

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Новий Lexus RZ в Україні доступний у багато оснащеній версії Luxury ціною від 3 181 880 гривень. Комплектація включає 20-дюймові диски, камери кругового огляду, підігрів і вентиляцію передніх крісел, обігрів керма і задніх сидінь, панорамний дах зі змінюваним тонуванням, електроприводи сидінь, кермової колонки і дверей багажника.

В оздобленні використана штучна замша Фото: Lexus

Наразі в усьому світі доступна тільки одна модифікація Lexus RZ 450e. Вона оснащена повним приводом і двома моторами загальною потужністю 313 к. с., а ємність батареї становить 71,4 кВт∙год. Електричний кросовер Lexus здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 160 км/год, а його запас ходу становить 450 км.

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