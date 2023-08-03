Lexus представив стильний кросовер з витратою пального 2,8 л на 100 км (фото)

Lexus RX 450h+ надійде в продаж уже наприкінці 2023 року за ціною від $70 080. Кросовер здатний проїхати до 56 км на електротязі.

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Lexus представив новий гібридний кросовер RX 450h+. Новинка отримала дуже низьку витрату палива та великий запас ходу на електротязі. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Новий Lexus RX був представлений у 2022 році. Модель доступна з бензиновими двигунами та гібридними силовими установками.

Зовні Lexus RX 450h+ не відрізняється від інших модифікацій кросовера. Проте вже в базовій комплектації доступні 21-дюймові колісні диски та набір просунутих систем безпеки Lexus Safety System + 3.0.

На вибір пропонується вісім варіантів кольору кузова: Eminent White Pearl, Cloudburst Grey, Iridium, Caviar, Matador Red Mica, Copper Crest, Nori Green Pearl і Nightfall Mica. До списку оснащення входять підтримка Apple CarPlay та Android Auto, проєкційний дисплей, динамічний круїз-контроль і допомога в утриманні смуги руху.

Lexus RX 450h+ доступний у кількох кольорах кузова Фото: Lexus

Lexus RX 450h+ оснащується гібридною силовою установкою з 2,4-літровим бензиновим двигуном і електромотором потужністю 275 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,2 секунди.

Повна зарядка електромотора від розетки на 240 В займає близько 2,5 години Фото: Lexus

Акумуляторна батарея великої місткості дає змогу проїхати до 56 км на електротязі. Витрата палива в змішаному циклі становить лише 2,8 літра на 100 км.

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Lexus RX 450h+ надійде в продаж наприкінці 2023 року. Стартова ціна моделі становитиме $70 080.

Раніше Фокус писав, що представлений великий восьмимісний кросовер Lexus TX.