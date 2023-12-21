Lexus представив компактний економічний кросовер на 200 сил (фото)

Кросовер Lexus UX не змінився зовні, але став сучаснішим всередині. Гібридна версія моделі стала потужнішою та швидшою.

Related video

Презентовано новий Lexus UX 2024. Компактний міський кросовер пройшов чергове оновлення. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського бренду.

Гібридній версії збільшили потужність Фото: Lexus

Кросовер Lexus UX не змінився зовні — розширено лише палітру кольорів. Усередині запропонували нові схеми оздоблення, а також встановили сучасний віртуальний щиток приладів зі збільшеною до 12,3 дюймів діагоналлю. Крім того, доопрацьовано комплекс систем безпеки Lexus Safety System+ і з'явилася технологія контролю втоми водія.

Важливо

В Україні виявили розкішний 16-річний Lexus із пробігом менш ніж 1000 км (фото)

Основних змін зазнав гібрид Lexus UX. Він, як і раніше, оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів, але сумарна віддача силової установки зросла зі 184 до 199 к. с.

У салоні з'явилася нова віртуальна панель приладів Фото: Lexus

Розгін до 100 км/год тепер займає 8,1 с у передньопривідній версії та 7,9 с — у повнопривідній. До того ж, нікелеву батарею замінили літій-іонною.

Також у лінійці залишається електромобіль Lexus UX 300e. Він оснащений 204-сильною установкою і батареєю на 72,8 кВт∙год, а його запас ходу становить 512 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився гібридний кросовер Lexus з витратою 1,3 л на 100 км.

Також ми писали про електрокросовер Lexus із запасом ходу 600 км.