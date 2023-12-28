Водителей удивил простой лайфхак по разморозке лобового стекла авто (видео)

Многие британские водители не знают об обдуве лобового стекла и не пользуются им зимой. Из-за этого им приходится дольше чистить авто от снега и льда.

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Простой совет по очистке замерзшего лобового стекла авто оказался открытием для многих водителей. Видео с лайфхаком набирает популярности в соцсетях и вызвало обсуждение. Об этом сообщает The Sun.

Блогер посоветовала включить обдув стекла на максимум Фото: Скриншот

В ролике для показано, как разморозить лобовое стекло авто быстро и без усилий. Блогер рекомендует сначала включить обдув лобового стекла на максимум, выбрать высокую температуру (на авто с климат-контролем) и подождать немного.

Лишь затем можно смыть растаявший лед с лобового стекла дворниками либо же воспользоваться скребком. В этом случае стекло не будет поцарапано.

Выяснилось, что этот простой лайфхак для начинающих водителей оказался открытием для некоторых автомобилистов. Многие не знали о "магическом" переключателе обдува на лобовое стекло.

Важно

Подготовка автомобиля к зиме: что нужно знать водителям перед холодами

Не исключено, что незнание британских водителей обусловлено преимущественно мягкими зимами в стране. Морозная снежная погода в Великобритании – редкость, соответственно, водители не задумываются об очистке стекол авто.

Впрочем, нашлись и критики такого метода разморозки машины. Они обратили внимание на то, что старые авто прогреваются слишком долго и быстрее будет полить стекло горячей водой.

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