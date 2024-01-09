Большие перемены: новый Hyundai Creta 2024 показали до презентации (фото)

Новый Hyundai Creta 2024 стал брутальнее на вид и современнее внутри. Кроссовер предложат в бензиновых и дизельных модификациях.

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Опубликованы новые официальные изображения и фото Hyundai Creta 2024. Компактный кроссовер пройдет модернизацию и будет презентован в Индии 16 января. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Фонари соединены диодной вставкой Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta полностью рассекретили на рендера. Дизайн его передней части кардинально изменился и выполнен в духе старших Hyundai Palisade и Tucson. У авто огромная прямоугольная решетка радиатора, а продолговатые диодные фары соединены диодной полосой. В таком же стиле выполнены и фонари Creta.

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В салоне на передней панели теперь установлены два дисплея. Кроме того, заменен руль и появились сенсорные кнопки климат-контроля.

Цена Hyundai Creta составит от 13 500 до 24 000 долларов. Топовая версия кроссовера оснащена панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора (с функцией видеорегистратора) и вентиляцией сидений.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Creta будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,5 л (115 и 160 л. с.), а также с 1,5-литровым 116-сильным турбодизелем. Для модели предлагают 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, а также 7-ступенчатый робот и вариатор.

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