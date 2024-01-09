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Авто

Новый британский кроссовер станет недорогой альтернативой BMW X4 (фото)

MG Whale, новый MG Whale, кроссовер MG Whale
Фото: MG | Решетка радиатора авто напоминает китовый ус

Новый MG Whale — 4,7-метровый купе-кроссовер с оригинальным дизайном и богатым оснащением. Модель получила 231-сильный турбомотор и 8-ступенчатый автомат.

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В Саудовской Аравии состоялась мировая премьера MG Whale. Недорогая модель стоимостью от $26 000 станет первым купе-кроссовером британской марки. Подробности авто появились на официальном сайте британского бренда.

новый MG Whale, MG Whale, кроссовер MG Whale Fullscreen
У кроссовера аркообразная линия крыши
Фото: MG

Новый MG Whale создан на базе модели Roewe Jing. Кроссовер отличается весьма нестандартным дизайном с высокой оконной линией и аркообразной крышей, как у BMW X4 и X6. У него тоненькие диодные фары и фонари, а безрамочная решетка радиатора напоминает китовый ус (в переводе с английского Whale – кит).

MG Whale 2024, новый MG Whale, кроссовер MG Whale Fullscreen
Кроссовер получил 231-сильный турбомотор
Фото: MG

Размеры MG Whale 2024:

  • длина – 4702 мм;
  • ширина – 1903 мм;
  • высота – 1691 мм;
  • колесная база – 2765 мм.
салон MG Whale, новый MG Whale, кроссовер MG Whale Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: MG

Салон MG Whale отделан двухцветной кожей, а "китовую" тему здесь продолжает рычаг КПП в форме плавника. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.

Важно
Акцент на технологии: тест-драйв нового кроссовера MG One
Акцент на технологии: тест-драйв нового кроссовера MG One

Спортивные передние кресла оснащены электроприводом, а у задних сидений регулируется спинка. Оснащение включает климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу и камеры кругового обзора.

сиденья MG Whale, новый MG Whale, кроссовер MG Whale Fullscreen
Спортивные передние кресла получили электропривод
Фото: MG

Кроссовер MG Whale оснащен 2,0-литровым 231-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что новый хэтчбек MG за 15 000 евро рассекречен до премьеры.

Также мы писали, что MG готовят несколько новинок для европейского рынка.