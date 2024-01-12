Lexus показал оригинальные спортивные кроссоверы: подробности и видео

Компактный кроссовер Lexus LBX и электромобиль RZ получили спортивные версии. Им доработали дизайн и интерьер, а LBX стал существенно мощнее.

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На автошоу в Токио дебютировали два спортивных кроссовера Lexus. Заряженные версии появились у электрического Lexus RZ и компактного LBX. Их подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Lexus RZ 450e F Sport Performance

Прошлогодний концепт-кар Lexus RZ 450e F Sport Performance решили сделать серийным – выпустят 100 таких электрокаров. От стандартной модели кроссовер отличается агрессивным обвесом с синими акцентами, двумя спойлерами и 21-дюймовыми дисками Enkei. Кроме того, заменен капот, а крыша выполнена из карбона.

Электрокроссовер получил агрессивный обвес и два спойлера Фото: Lexus

Салон Lexus RZ 450e отделали алькантарой с ярко-синими вставками и швами, а на педалях появились металлические накладки. Синий цвет преобладает и в новом меню мультимедиа.

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В отличие от концепт-кара, серийный Lexus RZ 450e F Sport Performance мощнее не стал. Он оснащен стандартной 313-сильной установкой с батареей на 71,4 кВт∙ч.

В салоне появились синие вставки Фото: Lexus

Lexus LBX Morizo RR

Кроссовер Lexus LBX получил силовой агрегат от Toyota GR Yaris 2024 – 1,6-литровый 300-сильный турбомотор и 8-ступенчатую автоматическую КПП.

Lexus LBX Morizo RR Фото: Lexus Кроссовер оснастили получил 300-сильным турбомотором от Toyota GR Yaris Фото: Lexus

Узнать новый Lexus LBX Morizo RR можно по огромной решетке радиатора, обвесу, 19-дюймовым дискам. В салоне появились спортивные сиденья. Пока эта версия является концепт-каром и неизвестно, станет ли она серийной.

К слову, на автошоу в Токио показали и спортивный электрокроссовер Nissan мощностью свыше 400 сил.

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