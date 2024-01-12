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Авто

Яркий дизайн и свыше 400 сил: Nissan представил спортивный электрокроссовер (фото)

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Фото: Nissan | Nissan Ariya доработали специалисты Nismo

Специалисты Nismo выполнили тюнинг Nissan Ariya. Электрокроссоверу изменили дизайн, доработали ходовую и увеличили мощность силовой установки.

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Электромобиль Nissan Ariya получил спортивную модификацию, разработанную в подразделении Nismo. Кроссовер презентовали на Токийском автосалоне. Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

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Электрокроссовер получил обвес и дополнительный задний спойлер
Фото: Nissan

Новый Nissan Ariya Nismo стал ярче на вид. Электрокроссовер получил аэродинамический обвес с ярко-красными вставками, появились два спойлера сзади и 20-дюймовые литые диски.

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Отделка салона разбавлена красными акцентами
Фото: Nissan

В отделке салона использована алькантара с ярко-красными акцентами. Кроме того, установлены спортивные сиденья с логотипами Nismo.

Визуальными изменениями не ограничились – тюнинг Nissan Ariya от Nismo увеличил мощность электрокара. Кроссовер предложат в двух полноприводных версиях:

  • Nismo B6 – 362 л. с. и 560 Н∙м, батарея на 66 кВт∙ч, масса 2080 кг;
  • Nismo B9 – 429 л. с. и 600 Н∙м, батарея на 91 кВт∙ч, масса 2210 кг.
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Электрокар получил спортивные кресла
Фото: Nissan

Кроме того, электрокар получил специальный синтезатор, воссоздающий звук болида "Формулы-Е". Также доработана ходовая Nissan Ariya. В Nismo планируют продолжить работу с электрокарами и в будущем появится целое семейство таких спортивных моделей.

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