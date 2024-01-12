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Яскравий дизайн і понад 400 сил: Nissan представив спортивний електрокросовер (фото)

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Фото: Nissan | Nissan Ariya допрацювали фахівці Nismo

Фахівці Nismo виконали тюнінг Nissan Ariya. Електрокросоверу змінили дизайн, допрацювали ходову і збільшили потужність силової установки.

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Електромобіль Nissan Ariya отримав спортивну модифікацію, розроблену в підрозділі Nismo. Кросовер презентували на Токійському автосалоні. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

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Електрокросовер отримав обвіс і додатковий задній спойлер
Фото: Nissan

Новий Nissan Ariya Nismo став яскравішим на вигляд. Електрокросовер отримав аеродинамічний обвіс з яскраво-червоними вставками, з'явилися два спойлери ззаду і 20-дюймові литі диски.

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Оздоблення салону розбавлене червоними акцентами
Фото: Nissan

В оздобленні салону використана алькантара з яскраво-червоними акцентами. Крім того, встановлено спортивні сидіння з логотипами Nismo.

Візуальними змінами не обмежилися — тюнінг Nissan Ariya від Nismo збільшив потужність електрокара. Кросовер запропонують у двох повнопривідних версіях:

  • Nismo B6 — 362 к. с. і 560 Н∙м, батарея на 66 кВт∙год, маса 2080 кг;
  • Nismo B9 — 429 к. с. і 600 Н∙м, батарея на 91 кВт∙год, маса 2210 кг.
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Електрокар отримав спортивні крісла
Фото: Nissan

Крім того, електрокар отримав спеціальний синтезатор, що відтворює звук боліда "Формули-Е". Також доопрацьована ходова Nissan Ariya. У Nismo планують продовжити роботу з електрокарами і в майбутньому з'явиться ціле сімейство таких спортивних моделей.

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