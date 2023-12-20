Ретродизайн і 1000 сил: розсекречено лімітований спорткар Nissan (фото)
Дизайн Nissan GT-R від Artisan виконаний у стилі попередника Skyline. Потужність двигуна спорткара підняли до 800 або 1000 сил.
У Nissan GT-R з'явиться нова заряджена версія. Її випускатимуть дрібними серіями та продаватимуть за ціною приблизно від $450 000. Про це повідомляється на сайті ательє Artisan Vehicle Design.
Саме ця компанія з Великої Британії виконала тюнінг Nissan GT-R. Спорткар серйозно змінився. Наприклад, всі кузовні панелі в нього нові та виконані з карбону.
Дизайн купе також змінений і виконаний у стилістиці знаменитого Nissan Skyline GT-R R34. Купе отримало характерні довгасті фари, нову решітку радіатора та масивний бампер, а ззаду збільшили круглі ліхтарі та встановили величезне антикрило.Важливо
Салон Nissan GT-R оздоблений карбоном і алькантарою. Усередині замінено кермо, передню панель і дверні карти. Також встановлено спортивні ковшоподібні сидіння Recaro та великий портретний тачскрин.
Тюнінг Nissan GT-R зачепив і двигун. Потужність 3,8-літрового V6 твін-турбо пропонують збільшити до 800 або 1000 к.с. Також доопрацюють гальма та підвіску.
До слова, у Nissan GT-R є й ексклюзивна лімітована версія за мільйон євро.
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