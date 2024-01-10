Мінівен Nissan і Suzuki Jimny отримали нестандартний тюнінг у стилі 70-х (фото)

Suzuki Jimny і Nissan NV200 тюнінгували в стилістиці 70-х років. Позашляховик і мінівен отримали хромовану решітку радіатора, нові фари і бампери.

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Японське ательє Alpine Style виконало оригінальний тюнінг Suzuki Jimny і Nissan NV200. Позашляховик і мінівен "зістарили" — їхній дизайн витриманий у ретро-стилі. Про це повідомляється на сайті японського тюнера.

Мінівену повністю змінили передню частину

Зовнішність Suzuki Jimny і Nissan NV200 виконали в стилістиці 70-х років. Це перші моделі в новій ретро-лінійці Cal's Motor (від California).

У Nissan NV200 змінено оздоблення салону

Тюнінгований Nissan NV200 назвали Cal's Sonova. Авто нагадує американські вени 70-х. У нього широка хромована решітка радіатора і прямокутні фари.

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Також замінено капот, бампери та передні крила, а колеса отримали хромовані ковпаки. У салоні замінено оздоблення. Ціна Cal's Sonova — від 4,28 мільйона єн ($29 400).

Ззаду в Jimny замінені ліхтарі

Тюнінг Suzuki Jimny дешевший — від 2,98 до 3,18 млн єн ($20 500 — 27 400). Позашляховик також отримав хромовану решітку радіатора, нові бампери, крила і оптику, а ось його салон залишився серійним. Зате з'явилися поліровані колеса з позашляховими шинами. Модель назвали Cal's Beast.

До речі, подібний тюнінг "під старовину" дуже популярний в Японії — моду на нього ввела компанія Mitsuoka. Раніше вона представила Toyota RAV4 у стилі 70-х.

Також Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny тюнінгували в стилістиці Renault і Lancia 80-х.