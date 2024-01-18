Пустые цеха и заросшая парковка: в интернете показали заброшенный автозавод (видео)

Завод Fiat на Сицилии не работает с 2011 года. Предприятие заброшено и приходит в негодность, однако его сборочные линии остались нетронутыми.

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В сети появилось видео с заброшенного предприятия Fiat в Италии. Завод в городке Термини-Имерезе на Сицилии не работает с 2011 года, однако довольно неплохо сохранился. Видеотур по фабрике опубликовали на Youtube-канале Forgotten Buildings.

Предприятие Fiat закрыли в 2011 году Фото: скриншот / YouTube

Хотя завод Fiat не работает 13 лет, он весьма неплохо сохранился. Конечно, здание пустует, а его парковка и полигон местами поросла кустами, но внутри остались даже конвейерные линии – их не разобрали.

На заводе выпускали Fiat Punto и Lancia Ypsilon Фото: скриншот / YouTube

Предприятие Fiat в Термини-Имерезе открыли в 1970 году и оно способно выпускать до 140 000 авто в год. Сначала там собирали миниатюрные Fiat 500, позже – модели Fiat 126, Panda и Punto.

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Последней моделью, собираемой на предприятии, стал хэтчбек Lancia Ypsilon. На момент закрытия завод работал только на 40% от своей мощности. На нем работали 1800 человек.

Завод Fiat стал жертвой мирового экономического кризиса. Предприятие несколько раз перепродавали, но новые владельцы так и не смогли возобновить его работу, а один из них даже оказался мошенником.

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