Раритет из 90-х: старый Mercedes W124 продают по цене нового "Гелендвагена" (фото)
Выпущено лишь несолько десятков Mercedes 500E 6.0 AMG. Заряженный седан с 381-сильным V8 способен разогнаться до 282 км/ч.
В США на аукцион Broad Arrow выставили Mercedes W124 1993 года. За неприметный с виду седан планируют выручить от 150 000 до 200 000 долларов — как за новый "Гелендваген". Подробности авто появились на сайте аукциона.
Дело в том, что на продажу выставили очень редкий Mercedes 500E 6.0 AMG. Всего выпущено несколько десятков таких авто, поэтому неудивительно, что они сейчас очень ценятся коллекционерами.Важно
В 90-х продукция AMG еще не была столь массовой, как сейчас. Конкретно эта модель построена на базе Mercedes-Benz 500E, который разрабатывали и выпускали совместно с Porsche.
В AMG увеличили рабочий объем V8 с 5 до 6 литров, что подняло мощность с 320 до 381 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч. Также перенастроена подвеска и установлен спортивный выхлоп.
Примечательно, что с виду Mercedes 500E 6.0 AMG трудно отличить от стандартного седана — его выдают разве что измененные бамперы и особые 17-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные кресла Recaro, причем сзади у авто два отдельных сиденья.
Mercedes 500E 6.0 AMG не реставрировали, но он в хорошем состоянии. Сохранена оригинальная документация на авто.
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