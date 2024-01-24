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Авто

Флагманский электрокроссовер Jeep рассекретили до премьеры (фото, видео)

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Фото: Motor1.com | Jeep Wagoneer S появится осенью

Новый Jeep Wagoneer S — пятиметровый электрокроссовер с тремя рядами сидений. Его оснастят 600-сильной установкой, а запас хода составит около 640 км.

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В интернет попали фото Jeep Wagoneer S. Полноразмерный электрический кроссовер поступит в продажу с осени. Об этом сообщает сайт Motor1.

Судя по снимкам, новый Jeep Wagoneer S практически не отличается от предсерийного концепт-кара 2022 года. У него вытянутый силуэт с высокой оконной линией и большими углами наклона переднего и заднего стекла. Фирменная решетка радиатора Jeep получила диодную подсветку, а на крыше установлен большой спойлер.

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Кроссовер оснастят 600-сильной установкой
Фото: Motor1.com

Электромобиль Jeep Wagoneer S построят на платформе STLA Large концерна Stellantis. Кроссовер длиной более 5 метров станет соперником Tesla Model X.

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Известно, что в салоне Jeep Wagoneer S 2025 установят три ряда сидений. Электрокроссовер будет богато оснащен и с дорогой внутренней отделкой, как и подобает флагманской модели.

Новый Jeep Wagoneer S получит полноприводную силовую установку мощностью примерно 600 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с, а его запас хода составит около 640 км.

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