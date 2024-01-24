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Флагманський електрокросовер Jeep розсекретили до прем'єри (фото, відео)

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Фото: Motor1.com | Jeep Wagoneer S з'явиться восени

Новий Jeep Wagoneer S — п'ятиметровий електрокросовер із трьома рядами сидінь. Його оснастять 600-сильною установкою, а запас ходу становитиме близько 640 км.

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В інтернет потрапили фото Jeep Wagoneer S. Повнорозмірний електричний кросовер надійде в продаж з осені. Про це повідомляє сайт Motor1.

Судячи зі знімків, новий Jeep Wagoneer S практично не відрізняється від передсерійного концепт-кара 2022 року. У нього витягнутий силует із високою віконною лінією і великими кутами нахилу переднього і заднього скла. Фірмова решітка радіатора Jeep отримала діодне підсвічування, а на даху встановлено великий спойлер.

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Кросовер оснастять 600-сильною установкою
Фото: Motor1.com

Електромобіль Jeep Wagoneer S побудують на платформі STLA Large концерну Stellantis. Кросовер завдовжки понад 5 метрів стане суперником Tesla Model X.

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Відомо, що в салоні Jeep Wagoneer S 2025 встановлять три ряди сидінь. Електрокросовер буде багато оснащений і з дорогим внутрішнім оздобленням, як і личить флагманській моделі.

Новий Jeep Wagoneer S отримає повнопривідну силову установку потужністю приблизно 600 к. с. Він зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 с, а його запас ходу становитиме близько 640 км.

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