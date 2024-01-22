Новий Porsche Macan 2024 розсекретили за кілька днів до презентації (фото)

Новий Porsche Macan 2024 буде доступний виключно в електричному виконанні. Його потужність перевищить 600 сил, а запас ходу становитиме понад 500 км.

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Опубліковано офіційні зображення Porsche Macan другого покоління. Кросовер презентують уже 25 січня, а поки що на офіційному сайті Porsche з'явилися подробиці нової моделі.

Новий Porsche Macan стане електромобілем Фото: Porsche

Новий Porsche Macan стане електромобілем і в його дизайні відчувається вплив моделі Taycan. У кросовера схожі тоненькі фари і ліхтарі, з'єднані діодною смугою. Дах авто стане більш похилим, а коефіцієнт аеродинаміки знижено до 0,25.

Електрокар отримає 612-сильну установку Фото: Porsche

Салон Porsche Macan 2024 раніше вже повністю розсекретили. Електрокар отримав одразу три дисплеї на передній панелі та проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю. Мультимедійна система створена на базі Android і доповнена Google Maps.

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Електромобіль Porsche Macan побудований на повністю новій платформі РРЕ, яку також використовуватиме Audi Q6 e-tron. Вона підтримує 800-вольтне електрообладнання, що дає змогу швидкої зарядки потужністю до 270 кВт.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Porsche

Кросовер Porsche Macan оснастять двома електромоторами із сумарною віддачею 612 к. с. і 1000 Нм, а також батареєю на 100 кВт∙год. Його запас ходу перевищить 500 км. Крім того, електрокар отримає адаптивні амортизатори, пневмопідвіску і керовані задні колеса.

Раніше Фокус повідомляв, що бензиновий Porsche Macan припинять продавати в ЄС навесні.

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