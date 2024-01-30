Citroen показали оригинальный электромобиль в ретро-стиле за 7500 евро (видео)

Новый Citroen Ami Charleston отличается двухцветной окраской и улучшенной внутренней отделкой. В салоне установлен новый оригинальный руль.

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Миниатюрный электромобиль Citroen Ami получил новую модификацию Charleston. Всего выпустят только 150 таких авто. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Электрокар сохранил 8-сильный мотор Фото: Stellantis

Новый Citroen Ami Charleston разработан итальянским дизайнером Массимо Бианконе. Вдохновением для него послужил классический Citroen 2CV Charleston 1980 года.

Citroen Ami получил односпицевый руль Фото: Stellantis В салоне улучшена отделка Фото: Stellantis

Электромобиль Citroen Ami получил такую же двухцветную красно-черную окраску, как и его знаменитый предок. В салоне появился оригинальный односпицевый руль в стиле Citroen 2CV.

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Кроме того, в салоне улучшена отделка, появились резиновые коврики и центральное зеркало заднего вида. Крыша выполнена сдвижной, как и у 2CV.

Технические характеристики Citroen Ami Charleston не изменились. Компактный 2,4-метровый электрокар оснащен скромным 8-сильным мотором и развивает 45 км/ч. В некоторых европейских странах им можно управлять без водительских прав и с 16 лет. Аккумуляторная батарея на 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км.

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