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Авто

Citroen показали оригинальный электромобиль в ретро-стиле за 7500 евро (видео)

Citroen Ami Charleston, Citroen Ami, электромобиль Citroen
Фото: Stellantis | Citroen Ami Charleston отличается двухцветной окраской

Новый Citroen Ami Charleston отличается двухцветной окраской и улучшенной внутренней отделкой. В салоне установлен новый оригинальный руль.

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Миниатюрный электромобиль Citroen Ami получил новую модификацию Charleston. Всего выпустят только 150 таких авто. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Citroen Ami, Citroen Ami Charleston, электромобиль Citroen Fullscreen
Электрокар сохранил 8-сильный мотор
Фото: Stellantis

Новый Citroen Ami Charleston разработан итальянским дизайнером Массимо Бианконе. Вдохновением для него послужил классический Citroen 2CV Charleston 1980 года.

Салон Citroen Ami, Citroen Ami Charleston, электромобиль Citroen Fullscreen
Citroen Ami получил односпицевый руль
Фото: Stellantis
салон Citroen Ami Charleston, Citroen Ami, электромобиль Citroen Fullscreen
В салоне улучшена отделка
Фото: Stellantis

Электромобиль Citroen Ami получил такую же двухцветную красно-черную окраску, как и его знаменитый предок. В салоне появился оригинальный односпицевый руль в стиле Citroen 2CV.

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Кроме того, в салоне улучшена отделка, появились резиновые коврики и центральное зеркало заднего вида. Крыша выполнена сдвижной, как и у 2CV.

Технические характеристики Citroen Ami Charleston не изменились. Компактный 2,4-метровый электрокар оснащен скромным 8-сильным мотором и развивает 45 км/ч. В некоторых европейских странах им можно управлять без водительских прав и с 16 лет. Аккумуляторная батарея на 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км.

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