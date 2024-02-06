Представлен более доступный конкурент BMW X5 и Audi Q7 от Ford (фото)

Кроссовер Lincoln Aviator изменился внешне и стал современнее внутри, а его базовая комплектация расширена. Модель теперь доступна исключительно с 400-сильным V6 твин-турбо.

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В США презентовали новый Lincoln Aviator. Полноразмерный семейный кроссовер премиум-класса прошел фейслифтинг вслед за родственным Ford Explorer. Подробности авто раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер доступен только в 400-сильной бензиновой версии Фото: Lincoln

Кроссовер Lincoln Aviator – большая премиальная модель с тремя рядами сидений. Он является более доступной (стоимостью от $59 890) альтернативой BMW X5, Mercedes GLS и Audi Q7 от концерна Ford Motor. Обновленная модель отличается измененной передней частью с увеличенной решеткой радиатора и продолговатыми фарами.

У кроссовера заменены тачскрин и переключатели на центральной консоли Фото: Lincoln

В салоне Lincoln Aviator 2024 улучшена виртуальная панель приборов и установлен увеличенный 13,2-дюймовый тачскрин. На центральной консоли обновлены переключатели и появилась беспроводная зарядка для смартфонов. Доступны версии на 6 и 7 мест.

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Базовая комплектация Lincoln Aviator 2024 пополнилась панорамной крышей, подогревом руля и вентиляцией сидений. Среди опций появилась система полуавтономного вождения Blue Cruise.

Доступны версии на 6 и 7 мест Фото: Lincoln

Из линейки исчез гибридный вариант. Теперь Lincoln Aviator 2024 оснащаются исключительно 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 400 л. с. Все версии модели получили адаптивные амортизаторы.

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