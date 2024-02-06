Представлено доступнішого конкурента BMW X5 і Audi Q7 від Ford (фото)

Кросовер Lincoln Aviator змінився зовні і став сучаснішим усередині, а його базова комплектація розширена. Модель тепер доступна виключно з 400-сильним V6 твін-турбо.

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У США презентували новий Lincoln Aviator. Повнорозмірний сімейний кросовер преміум-класу пройшов фейсліфтинг слідом за спорідненим Ford Explorer. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Кросовер доступний тільки в 400-сильній бензиновій версії Фото: Lincoln

Кросовер Lincoln Aviator — велика преміальна модель із трьома рядами сидінь. Він є більш доступною (вартістю від $59 890) альтернативою BMW X5, Mercedes GLS і Audi Q7 від концерну Ford Motor. Оновлена модель вирізняється зміненою передньою частиною зі збільшеною решіткою радіатора та довгастими фарами.

У кросовера замінено тачскрін і перемикачі на центральній консолі Фото: Lincoln

У салоні Lincoln Aviator 2024 покращено віртуальну панель приладів і встановлено збільшений 13,2-дюймовий тачскрін. На центральній консолі оновлені перемикачі та з'явилася бездротова зарядка для смартфонів. Доступні версії на 6 і 7 місць.

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Базова комплектація Lincoln Aviator 2024 поповнилася панорамним дахом, підігрівом керма і вентиляцією сидінь. Серед опцій з'явилася система напівавтономного водіння Blue Cruise.

Доступні версії на 6 і 7 місць Фото: Lincoln

З лінійки зник гібридний варіант. Тепер Lincoln Aviator 2024 оснащуються виключно 3,0-літровим V6 твін-турбо потужністю 400 к. с. Усі версії моделі отримали адаптивні амортизатори.

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