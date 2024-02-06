Представлено доступнішого конкурента BMW X5 і Audi Q7 від Ford (фото)
Кросовер Lincoln Aviator змінився зовні і став сучаснішим усередині, а його базова комплектація розширена. Модель тепер доступна виключно з 400-сильним V6 твін-турбо.
У США презентували новий Lincoln Aviator. Повнорозмірний сімейний кросовер преміум-класу пройшов фейсліфтинг слідом за спорідненим Ford Explorer. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті автовиробника.
Кросовер Lincoln Aviator — велика преміальна модель із трьома рядами сидінь. Він є більш доступною (вартістю від $59 890) альтернативою BMW X5, Mercedes GLS і Audi Q7 від концерну Ford Motor. Оновлена модель вирізняється зміненою передньою частиною зі збільшеною решіткою радіатора та довгастими фарами.
У салоні Lincoln Aviator 2024 покращено віртуальну панель приладів і встановлено збільшений 13,2-дюймовий тачскрін. На центральній консолі оновлені перемикачі та з'явилася бездротова зарядка для смартфонів. Доступні версії на 6 і 7 місць.
Базова комплектація Lincoln Aviator 2024 поповнилася панорамним дахом, підігрівом керма і вентиляцією сидінь. Серед опцій з'явилася система напівавтономного водіння Blue Cruise.
З лінійки зник гібридний варіант. Тепер Lincoln Aviator 2024 оснащуються виключно 3,0-літровим V6 твін-турбо потужністю 400 к. с. Усі версії моделі отримали адаптивні амортизатори.
Раніше Фокус розповідав про новий Audi Q7 2024 — він пройшов уже другу модернізацію.
Також ми писали про флагманський електрокросовер Jeep.