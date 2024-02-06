Новую Skoda Octavia 2024 показали за неделю до презентации (фото)

Новая Skoda Octavia 2024 станет выразительнее на вид и получит улучшенную мультимедийную систему. Отдельные версии модели получат прибавку в мощности.

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Опубликованы официальные тизеры Skoda Octavia 2024. Массовая модель С-класса пройдет обновление и будет представлена 14 февраля. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.

Сзади освежены фонари

На тизерах изображены лифбек и универсал Skoda Octavia 2024. Главное их отличие – новые фары с матричной оптикой и оригинальными стреловидными ходовыми огнями. Кроме того, увеличена решетка радиатора, обновлены бамперы и фонари.

Также показали заряженную Skoda Octavia RS с более агрессивной передней частью и увеличенными колесными дисками. Ее покажут вместе со стандартной моделью.

Заряженная Skoda Octavia RS Фото: Skoda

Салон Skoda Octavia 2024 на тизерах не показали. Ожидается, что внутри увеличат тачскрин мультимедийной системы.

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Скорее всего, новая Skoda Octavia сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (110 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 115, 150 и 200 л. с. Версия RS станет мощнее – ее отдачу должны поднять примерно до 265 сил.

Универсал Skoda Octavia Фото: Skoda

Кроме того, для Skoda Octavia 2024 готовят новые плагин-гибридные установки с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Они будут мощнее, а увеличенная батарея позволит проезжать большее расстояние на электротяге.

К слову, недавно в Киеве увидели новый внедорожный универсал Skoda Octavia.

Также Фокус сообщал, что флагманская Skoda отмечает 90-летие.