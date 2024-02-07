Эксклюзив по-японски: Toyota создала уникальный внедорожный кабриолет (видео)

У седана Toyota Crown срезали крышу вместе со стойками. Автомобиль сохранил внедорожный обвес и высокий клиренс, а вот мягкого тканевого верха у него нет.

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Новая Toyota Crown 2024 получила нестандартную версию. Внедорожный седан превратили в оригинальный парадный кабриолет. Его показали в видео на Youtube-канале Toyota Times.

У авто срезали крышу со стойками Фото: скриншот / YouTube

Кабриолет Toyota Crown создала группа инженеров японского концерна. Концепт-кар существует в единственном экземпляре и его не собираются выпускать серийно.

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У Toyota Crown полностью срезали крышу со стойками, а также несколько изменили заднюю часть. Интересно, что кабриолет сохраняет пластиковый внедорожный обвес и увеличенный клиренс.

Кабриолеты Toyota Crown и Century

Салон Toyota Crown отделан белой кожей. Компоновка интерьера не изменилась: руль, передняя панель и сиденья остались прежними. Примечательно, что мягкую складывающуюся крышу автомобиль не получил, ведь ее установка потребовала серьезной доработки конструкции.

Для доработки выбрали топовую Toyota Crown с полным приводом. Кабриолет оснащен 345-сильной гибридной установкой с 2,4-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов.

К слову, это не первый подобный кабриолет Toyota за последнее время — ранее презентовали аналогичную модели на базе кроссовера Century SUV.

Также Фокус рассказывал про кабриолет на базе Volkswagen Polo Sedan.