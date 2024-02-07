Ексклюзив по-японськи: Toyota створила унікальний позашляховий кабріолет (відео)

У седана Toyota Crown зрізали дах разом зі стійками. Автомобіль зберіг позашляховий обвіс і високий кліренс, а от м'якого тканинного верху у нього немає.

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Нова Toyota Crown 2024 отримала нестандартну версію. Позашляховий седан перетворили на оригінальний парадний кабріолет. Його показали у відео на Youtube-каналі Toyota Times.

У авто зрізали дах зі стійками Фото: скриншот / YouTube

Кабріолет Toyota Crown створила група інженерів японського концерну. Концепт-кар існує в єдиному екземплярі і його не збираються випускати серійно.

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У Toyota Crown повністю зрізали дах зі стійками, а також дещо змінили задню частину. Цікаво, що кабріолет зберігає пластиковий позашляховий обвіс і збільшений кліренс.

Кабріолети Toyota Crown і Century

Салон Toyota Crown оздоблений білою шкірою. Компонування інтер'єру не змінилося: кермо, передня панель і сидіння залишилися колишніми. Примітно, що м'який складний дах автомобіль не отримав, адже його встановлення потребувало серйозного доопрацювання конструкції.

Для доопрацювання обрали топову Toyota Crown з повним приводом. Кабріолет оснащений 345-сильною гібридною установкою з 2,4-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів.

До речі, це не перший подібний кабріолет Toyota за останній час — раніше презентували аналогічну моделі на базі кросовера Century SUV.

Також Фокус розповідав про кабріолет на базі Volkswagen Polo Sedan.