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Недорогий седан Volkswagen Polo перетворили на оригінальний парадний кабріолет (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Polo Sedan став кабріолетом

Volkswagen Polo Sedan став оригінальним парадним кабріолетом. Автомобіль побудували для президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви.

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У нового Volkswagen Polo Sedan з'явилася незвичайна модифікація. Бюджетну модель В-класу переробили в нестандартний кабріолет. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

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У Volkswagen Polo зрізано дах
Фото: Volkswagen

Тюнінг Volkswagen Polo виконали на бразильському підприємстві концерну в Сан-Паулу. Завод вирішив відвідати президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва і для нього побудували парадний кабріолет. Над проектом працювали 30 осіб протягом чотирьох місяців.

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За основу взяли Volkswagen Virtus — саме під такою назвою в Бразилії випускають Polo в кузові седан. Автомобіль подовжили і зрізали його дах. Крім того, встановлено 18-дюймові диски.

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Кабріолет побудували для президента Бразилії
Фото: Volkswagen

Салон оздобили чорною шкірою і встановили поручень, щоб президент Бразилії міг їхати стоячи. Також довелося посилити жорсткість кузова і зменшити бензобак. Під капотом встановлено стандартний 1,4-літровий турбомотор потужністю 150 к. с.

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Салон кабріолета оздоблений шкірою
Фото: Volkswagen

Луїс Інасіу Лула да Сілва проїхався на кабріолеті Volkswagen Virtus територією заводу, а також залишив на капоті свій автограф. Найімовірніше, тепер автомобіль відправлять у музей.

До слова, єдиний серійний кабріолет Volkswagen знімуть з виробництва незабаром.

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